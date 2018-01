Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a primit patru Globuri de Aur, iar serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din şase nominalizări.

Lista câştigătorilor premiilor Globurile de Aur 2018:

CINEMA:

Cel mai bun film - dramă: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun film - comedie/ musical: "Lady Bird"

Cea mai bună regie: Guillermo del Toro - "The Shape of Water"

Cel mai bun rol principal masculin într-un film - dramă: Gary Oldman ("Darkest...

