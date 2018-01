Lista castigatorilor Globurilor de Aur 2018 Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara, a fost dominata de filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" si miniserialul de televiziune "Big Little Lies", cu cate patru statuete. Filmul cu cele mai multe nominalizari, "The Shape of Water" a primit doar doua premii, iar cel mai nou film al lui Steven Spielberg, "The Post" nu a primit niciun premiu. Foto: Instagram/ goldenglobes LifeStar Cel mai bun film categoria drama: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

