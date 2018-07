Vă prezentăm lista filmelor câştigătoare la cea de-a 53-a ediţie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, câştigătorii competiţiei oficiale, de documentare şi East of the West:

Selecţia oficială - competiţie

• Marele premiu – Crystal Globe: "Imi este indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari/ I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" (Radu Jude, Romania, Republica Cehă, Franţa, Bulgaria, Germania)

• Premiul Special al Juriului: Sueño Florianópolis (Ana Katz, Argentina,... citeste mai mult

