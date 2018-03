Arsurile la stomac apar de cele mai multe ori dupa masa si se accentueaza daca persoana in cauza se intinde. Presupunerea ca o persoana care are arsuri la stomac are un nivel ridicat de acid este de multe ori gresita.

Top 26 de alimente care se digera greu:

1.Oul crud si omleta. In ambele variante, albusul este coagulat si se digera mai greu. Consumul excesiv de albusuri poate provoca probleme digestive serioase si pun intestinele in pericol. Asadar, consumati oua cu mare atentie.

2.Foietajele. Produsele care contin faina si zahar nu se digera cu sucuri sau apa, ba... citeste mai mult

