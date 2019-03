Un adult are nevoie, in medie, de 7-9 ore de somn pe noapte. Totusi, foarte putini ajung sa doarma atat. Fie ca vor sa urmareasca filmul preferat, fie ca se ingrijoreaza in ceea ce priveste dead-line-ul unui proiect la job, toate acestea conduc la...

Realitatea, 11 Februarie 2016