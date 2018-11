Lipovean in Amur…

Titlul s-ar putea să vă inducă în eroare, lucru pe care l-am dorit cu bună știință. Astfel, am renunțat la î pentru i, rezultând in în loc de în, iar Amur, pare o greșeală la Amor, sau ceva de genul acesta, încercând să realizăm un fals după un film american, Lipovean in Love… dar articolul de față nu are nici cea mai mică legătură cu dragostea, ba chiar putem spune că dimpotrivă. Totuși, vă asigurăm că vom vorbi și de lipoveni, precum și de Amur.

Nu cu mult timp în urmă, am scris un articol (nepublicat încă) despre emigrarea turcilor dobrogeni în Turcia, pe la 1925, la chemarea noului conducător, a noii republici... citeste mai mult

10 August 2018 in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Obiectiv de Tulcea in