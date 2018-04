Liderul autoritar al seriei a IV-a a Ligii a III-a este neînvins după primele 22 de etape și a avut doar cinci sincope. Una dintre ele, chiar prima, Șirineasa a înregistrat-o chiar contra celor de la Șoimii Lipova. La începutul lunii octombrie 2017, Gruia deschidea scorul pentru „alb-negri”, iar Vasinc a egalat cu 16 minute înainte de final. „Cel puțin acasă, noi am jucat de la egal la egal cu toate echipele, am jucat fotbal. Că nu am reușit întotdeauna să legăm aceste prestații bune cu rezultate pe măsură e un regret al nostru, am plătit cu puncte importante pentru... citeste mai mult