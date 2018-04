Împotriva Devei, Lipova a demonstrat că eșecul din derby-ul cu Sebișul a fost un simplu accident. De altfel, „șoimii” au considerat că scorul penalty-urilor de la confruntarea de marția trecută trebuia să fie 1-1, iar rezultatul tot unul de egalitate. Dar, până la urmă, conta ca Poiană et. comp. să se mobilzeze în fața formației de la poalele Cetății, iar misiunea a fost îndeplinită. Golul lui Trabalka a consființit al treilea succes al returului, care, coroborat cu alte două remize, o duc pe nou promovata arădeană până pe locul 8 al seriei a IV-a a Ligii a 3-a. „Astăzi (n.a. vineri) am jucat bine, dar trebuie să remarcăm că am avut parte de un teren foarte... citeste mai mult