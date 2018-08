Preşedintele FR de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipă, a declarat că este mulţumită de rezultatele de la CM Under 23 de la Poznan (Polonia), dar a precizat că e mai important faptul că tinerii doresc să rămână în sportul de performanţă decât medaliile cucerite.

„Normal că suntem foarte mulţumiţi de cele cinci medalii de la Mondialele de tineret, dar nu fugim neapărat după medalii. Mult mai important, şi asta mă bucură, este faptul că tinerii doresc să rămână în sportul de performanţă. Observ cu bucurie că de la an la an creşte numărul de echipaje cu care participăm. La aceste Mondiale am avut 16, le-am dat şansa tuturor să participe, nu doar celor care intrau în calcule la... citeste mai mult

azi, 17:26 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Azi in