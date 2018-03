Atacantul echipei naţionale a Argentinei, Lionel Messi, a admis, luni, că turneul final din Rusia va reprezenta ultima şansă a generaţiei sale de a cuceri un trofeu major.

"Avem de luat o revanşă faţă de noi înşine. Oamenilor nu le datorăm nimic. Întotdeauna, am dat tot ce am avut mai bun. Am jucat trei finale (n.r. – una de Campionat Mondial şi două în Copa America), dar nu am câştigat pentru că n-a vrut Dumnezeu. Trebuie să ne gândim la această Cupă Mondială ca la ultima noastră şansă şi să profităm de ea. După acest turneu final, o generaţie importantă va pleca, iar echipa se va schimba", a spus Messi, pentru Fox Sports, înaintea meciului amical...