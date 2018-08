Mihai Stoichiţă a condus naţionala Armeniei şi Pyunik Erevan între 2003 şi 2004. Spune că nivelul fotbalului armean este mult sub cel al campionatului din România şi că CFR nu va avea probleme în dubla din turul 3 preliminar al Europa League. “O echipă care nu exista când eram eu acolo. Sunt multe echipe noi şi la ei, dar am vorbit cu un prieten de-al meu din Armenia şi nu cred că CFR va avea vreo problemă. Chiar cred că îşi va asigura din primul meci calificarea. Campionatul e mult sub cel românesc. Mai sunt... citeste mai mult