Konstantinos Manolas (26 de ani) e de patru sezoane la Roma, perioadă în care a bifat 124 de meciuri pentru italieni în Serie A, marcând de cinci ori. Prin reuşita de marţi în poarta Barcelonei, fundaşul elen de 1,89 de metri şi-a câştigat locul în istoria Romei!

„Nu mă intereseaza că am intrat în istorie, mă interesează că echipa mea s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor în dauna celei mai bune echipe din lume, Barcelona. Noi am crezut, am fost dezavantajaţi în tur, când n-am primit două lovituri de la 11 metri, dar... citeste mai mult

