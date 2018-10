Omul care s-a distrat cu apărarea Realului, Luis Suarez, a spus că Messi ar fi adus un plus în jocul Barcelonei dacă ar fi jucat astăzi, dar şi că per total echipa arată bine. Atacantul care a luat mingea acasă după ce a reuşit o "triplă" le-a transmis şi rivalilor să fie uniţi.

"Messi aduce un plus imens în jocul nostru, pentru că este cel mai bun jucător al lumii. Dar am demonstrat că suntem o echipă bună la nivel general. Cei de la Real Madrid trebuie să fie uniţi în astfel de momente, pentru că până la urmă sunt colegi", a spus Luis Suarez, după victoria cu Real Madrid.