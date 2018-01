"Lincoln Financial" preia "Liberty Life Assurance" pe 3,3 miliarde de dolari

"Lincoln Financial Group" din SUA va prelua de la "Liberty Mutual Insurance Group" asiguratorul "Liberty Life Assurance Co of Boston" pentru o sumă de aproape 3,3 miliarde de dolari, ca să-şi extindă prezenţa pe piaţa de profil.

Conform termenilor afacerii, "Lincoln" va înstrăina operaţiunile "Liberty" de asigurări individuale de viaţă şi cele cu anuităţi (n.r. anuitate = o sumă anuală ce se plăteşte pentru o asigurare) către "Protective Life Corp", divizie a "Dai-ichi... citeste mai mult

