Presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, a anuntat ca institutia a finalizat o noua editie a „Marelui Dictionar al Limbii Romane”, in 19 volume, cu peste 170.000 de cuvinte.

El a precizat ca, in urma cercetarii, limba romana se afla – din punct de vedere al vocabularului – intre primele opt limbi ale lumii.

In dictionar nu au fost incluse aproximativ 30.000 de cuvinte – diminutive, in special – a mai spus academicianul.

„Limba romana, ca bogatie de vocabular si semantica, este intre primele opt limbi ale lumii si 80% dintre cuvintele pe care le... citeste mai mult

