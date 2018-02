"Un singur lucru - stupefiant - mi-a aparut in minte dupa ce am ascultat actul de condamnare al Laurei Codruta Kovesi pe care l-a citit, timp de peste o ora, ministrul Justitiei: am aflat ca imaginea Romaniei in lume este stricata nu de faptul ca Romania are in fruntea Camerei Deputatilor un infractor, nu de faptul ca tot programul financiar propus Romaniei de catre PSD (unul care a aruncat tara in haos economic) este facut de un an de zile de catre o persoana condamnata in prima instanta la opt ani de puscarie (intre timp, 'gentleman'-ul acesta - vorba lui Jean-Claude Junker - a devenit si prim-consilier... citeste mai mult

