In pofida absentei spectatorilor, nationala Romaniei a obtinut prima victorie pe teren propriu in actuala campanie din Liga Natiunilor, un 3-0 cu Lituania care ne urca pe pozitia secunda a clasamentului.

Cosmin Contra a trimis in teren o formula super ofensiva, cu doi atacanti dupa foarte mult timp in primul 11 al Romaniei, iar tricolorii au modificat rapid tabela dupa doar sapte minute.

Chipciu a patruns in careu si i-a intors pe fundasii lituanieni pe toate partile, pasandu-i apoi in 7-8 metri lui Puscas, iar jucatorul adus de la nationala de tineret a marcat cu latul primul sau gol in prima reprezentativa la doar a... citeste mai mult