LIGA NATIONALA DE BASCHET JOACA LA BRAILA

Cs Cuza Sport Braila, sustinuta de Primaria Municipiului Braila si Consiliul Judetean Braila, organizeaza in perioada 27 – 29 Mai 2018, in Sala Polivalenta Danubius, TURNEUL FINAL DE PROMOVARE IN LIGA NATIONALA DE BASCHET MASCULIN, editia 2018.

Va asteptam in numar cat mai mare pentru a sustine echipa locala intr-o premiera a ceea ce inseamna baschetul de performanta in orasul Braila! Vor fi meciuri ce promit suspans si spectacol si, in plus, vom avea concursuri si surprize pentru toti participantii la acest eveniment!

Intrarea este libera.

