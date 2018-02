Golurile au fost marcate de Ferreyra ’52 şi Fred ‘71 pentru gazde, respectiv Cengiz Under ’41 pentru oaspeţi.

Şahtior Doneţk: Piatov - Butko, Krivţov (Ordec ’45+3), Rakiţki, Ismaili - Fred, Stepanenko - Marlos, Taison, Bernard (Kovalenko ‘90+2) - Ferreyra. Antrenor: Paulo Fonseca.

AS Roma: Alisson – Florenzi (Bruno Peres ’71), Fazio, Manolas, Kolarov - Strootman, De Rossi – Under (Gerson ‘72), Nainggolan (Defrel ’83), Perotti - Dzeko. Antrenor: Eusebio Di Francesco.

Partida retur va avea loc în 13 martie, la Roma. citeste mai mult

