Rezultatele inregistrate in meciurile din mansa retur a optimilor de finala din Liga Campionilor si echipele calificate in sferturi: TOTTENHAM - JUVENTUS 1-2 (Son '39 / Higuain '64, Dybala '66) - 2-2 in tur MANCHESTER CITY - FC BASEL 1-2 (Jesus '7 /...

Amosnews, 8 Martie 2018