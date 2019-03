Liga Campionilor, optimi

Astăzi, ora 22.00

Man. City – Schalke 04 (3-2) Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport

Juventus – Atl. Madrid (0-2) Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Mâine, ora 22.00

Barcelona – Lyon (0-0) Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport

Bayern – Liverpool (0-0) Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus

Săptămâna trecută

Real Madrid - Ajax 1-4 (2-1 în tur) Asensio 70 / Ziyech 7, Neres 18, Tadici 62, Schone 72

Dortmund - Tottenham 0-1 (0-3) Kane 48

PSG – Man. United 1-3 (2-0) Bernat 12 / Lukaku 2, 30, Rashford 90+4 (penalty)

Porto – AS Roma 3-1

