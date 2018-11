Ajax, Bayern, Real Madrid, AS Roma, Manchester City, Manchester United şi Juventus s-au calificat, marţi, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după meciurile din etapa a cincea a grupelor.

Ajax a învins-o în deplasare pe AEK Atena cu 2-0 şi a trecut de grupele Champions League în premieră după stagiunea 2005-2006.

Real Madrid şi AS Roma au obţinut calificarea după victoria reuşită de Viktoria Plzen la Moscova. Real, deţinătoarea trofeului, a câştigat grupa după ce s-a impus cu 2-0 în Cetatea Eternă, prin golurile marcate de Bale şi Lucas Vazquez. Turcul Cengiz Under a ratat o ocazie uriaşă în finalul... citeste mai mult

acum 47 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Jurnalul National in