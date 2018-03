Liga Campionilor: Juventus s-a calificat miercuri

Rezultatele inregistrate in meciurile din mansa retur a optimilor de finala din Liga Campionilor si echipele calificate in sferturi:

TOTTENHAM - JUVENTUS 1-2 (Son '39 / Higuain '64, Dybala '66) - 2-2 in tur

MANCHESTER CITY - FC BASEL 1-2 (Jesus '7 / Elyounoussi '16, Lang '72) - 4-0 in tur

S-au calificat in sferturile de finala Juventus Torino si Manchester City.

Echipele de start Tottenham - Juventus:

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Son, Alli, Eriksen; Kane

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

azi, 11:26 in Sport, Vizualizari: 42 , Sursa: Amosnews in