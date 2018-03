În partida de marţi seară, Wissam Ben Yedder a marcat ambele goluri ale învingătorilor, în minutele 74 şi 78, în timp ce Romelu Lukaku a redus din diferenţă, în minutul 84.

Jose Mourinho consideră că eliminarea din Liga Campionilor nu este un capăt de țară.

"Toată lumea este responsabilă. Când pierdem, pierdem împreună. Asta e o regulă universal valabilă. Am o parte importantă de vină. M-am pierdut cu firea, probabil am făcut niște greșeli. Suntem dezamăgiți, dar nu trebuie să dramatizăm. Nu este sfârșitul lumii.

Nu am ce să le reproșez... citeste mai mult

azi, 11:01 in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Realitatea in