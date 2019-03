Liga Campionilor: City - Schalke 7-0

Liga Campionilor, optimi Astăzi, ora 22.00 Man. City – Schalke 04 (3-2) Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport Juventus – Atl. Madrid (0-2) Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus Mâine, ora 22.00 Barcelona – Lyon (0-0) Digi Sport 1, Telekom Sport...