In cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF de luni, 4 iunie, a fost aprobat calendarul competiţional pentru noul sezon al Ligii 2 Casa Pariurilor. Campionatul va începe în week-endul 4-5 august, urmând în 2018 să se joace 21 de etape. Ultima rundă din acest an va avea loc în 8-9 decembrie.

Liga 2 Casa Pariurilor se va relua în 23-24 februarie 2019 şi va avea programată ultima etapă, cea cu numărul 38, în weekendul 1-2 iunie 2019.

In noul sezon de Liga 2 vor participa 20 de cluburi.

