• Liga 5. Seria 2 Rezultatele ultimei etape: Gloria Sălsig – AS Mireşu Mare 7-0; AS Nistru – Rapid Satu Nou de Sus 4-4; AS Carmen Satulung – Dinamic Groşi 5-2; Solaris Pribileşti – PHP Iadăra 5-1; Topitorul Ferneziu – Sporting Recea 4-4; ACS Satu Nou...

Graiul Maramuresului, 26 Iunie 2018