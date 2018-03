Liga a IV-a Arad, etapa a XVI-a

Seria A AC Şagu – AS Vinga 3-1, Înfrăţirea Iratoşu – Olimpia Bârzava 3-3, Mureşul Zădăreni – AS Aluniş 8-2, Cetate Săvârşin – Foresta Oil Sânpetru German 5-0, AS Dorobanţi – Speranţa Turnu 8-0, Voinţa Munar – Semlecana Semlac 6-4, Unirea Şeitin –...

Glasul Aradului, 25 Mai 2016