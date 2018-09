Liga a III-a, seria a V-a, etapa a V-a: Gloria Bistriţa vs Unirea Tăşnad 1-3 Gloria Bistriţa a pierdut vineri meciul cu Unirea Tăşnad, scor 1-3, dar rămâne pe locul 9 cu 6 puncte, golul de onoare al bistriţenilor fiind marcat de Ovidiu Stoianof. În minutul 22, de la Gloria, Dobrea a fost eliminat după ce a văzut al doilea galben. Au mai intrat: 18.Rebrișorean; 20.Țigorean Gloria Bistriţa: 12.Racoți R; 3.Patca V; 6.Bucur C; 19.Hasnaș R; 4.Meșter C; 8.Suciu R; 21.Băldean R; 17.Rus S; 11. Dobrea I; 7.Cilean A; 9.Stoianof (căpitan).... citeste mai mult

