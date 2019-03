Victoria Carei a schimbat antrenorul în iarnă, iar Marius Botan parcă a venit și cu un suflu nou, dar și cu … victoriile. Careienii au ajuns, iată, la doar două puncte în urma liderului, AS Căpleni, după succesul din weekend din meciul cu ocupanta locului secund, Schamagosch Ciumești.

Victoria s-a impus cu 2-1 și așteaptă acum un nou pas greșit al liderului, AS Căpleni, pentru a putea spera la o clasare pe prima poziție.

Liderul AS Căpleni a stat în weekend după ce în urmă cu două runde pierdea acasă derby-ul localității cu Fortuna… Un 1-2 în care AS a deschis scorul, dar apoi Fortuna a întors rezultatul… De remarcat...