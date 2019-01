In ciuda problemelor financiare prin care trece clubul, antrenorii Cristi Popa si Ovidiu Suciu au decis sa ramana la echipa si macar sa incerce sa inceapa pregatirile pentru sezonul de primavara.

Cei doi au sunat adunarea iar marti dupa amiaza au programat un prim antrenament la terenul sintetic de la Scoala gimnaziala Balcescu-Petofi din Satu Mare.

A fost mai degraba o minireunire daca tinem cont ca la primul antrenament am avut opt jucatori din care doi portari.

“Ni s-a promis din partea conducerii ca lucrurile se vor rezolva si ca pana la plecarea in cantonament vom primi un salariu din restante. Incercam sa strangem randurile si sa facem o echipa cu... citeste mai mult