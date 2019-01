Dunărea Călăraşi a ajuns la a treia achiziţie în această iarnă. După ce l-a transferat pe fundaşul dreapta Costi Nica şi l-a adus, sub formă de împrumut, pe mijlocaşul ofensiv Daniel Benzar, în lotul lui Dan Alexa a mai venit un mijlocaş.

Fostul coleg al lui Cristian Chivu de la Inter Milano, Victor Hugo Gomes Passos, cunoscut şi sub denumirea de "Pele", s-a alăturat echipei Dunărea Călăraşi, conform fanatik.ro. Mijlocaşul portughez în vârstă de 31 de ani a semnat un contract pe un an şi jumătate.

