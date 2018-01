"Într-un demers jurnalistic fără precent în transmisiunile sportive din România, Look TV şi Look Plus vor transmite derby-urile campionatului intern din primele 3 etape din februarie simultan pe cele două canale, cu comentarii diferite. Comentatorii LOOK TV şi LOOK Plus vor comenta altfel cele 3 meciuri. Aceştia vor comenta subiectiv, pe fiecare canal în parte, în favoarea uneia dintre cele două formaţii aflate în joc", anunţă reprezentanţii postului, preluaţi de paginademedia.ro.

Alte subiecte pe Realitatea.net RAR. Programare RAR. Anunţ de ultimă oră pentru cei care se programează la RAR. Ce... Un gălățean a fost amendat pentru că ar fi... citeste mai mult

azi, 12:36 in Cultura-Media, Vizualizari: 28 , Sursa: Realitatea in