Lidia Fecioru a povestit în emisiunea Adevăruri Ascunse care sunt semnele care ne arată că nu suntem pe Pământ pentru prima dată.

„Sunt deja-vu-uri. Am mai trîit ceea ce vedem. Sunt lucruri pe care le înțelegem, cunoști oameni, știi cum se vor comporta, ne păstrăm informația locului. Există intuiția care se dezvolătă foarte tare la cei care au mai trăit pe Pământ, sunt vise. Eu o informație cu mine, cu înecul. Eu de la Atlantida încoace se spune că m-am înecat. Știu că am fost tot vraci. Le-am aflat sub hipnoză”, a povestit bioenergeticiana.

„Mai sunt traume pe care nu le-am rezolvat, ți-e teamă de apă, ti-e... citeste mai mult