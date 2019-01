Lidia Fecioru, despre atacurile energetice! Vezi cum te pot afecta!

Atacurile energetice pot avea un impact negativ asupra ta. Specialistii sustin ca acestea ne pot imbolnavi si nu numai.

„Un atac energetic inseamna acumularea unei perioade mai stresante in viata unui om, in care chiar el singur acumuleaza energii pana cand il afecteaza atat la nivel fizic, cat si psihic”, afirma Lidia Fecioru.

Atacul energetic este numit in termeni populari ghinion. „Acumularea energiilor negative duce la neimpliniri, depresii sau imbolnaviri ale corpului”, adauga specialistul.

De obicei, atacul energetic previne alte intamplari care pot afecta... citeste mai mult