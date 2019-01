Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3, care este motivul pentru care apar tumori la copii cu vârste foarte fragede.

"Toata lumea își pune intrebarea de ce copiii, până într-un an sau un an și ceva, au tumori. Cu ce a păcătuit acest copil atât de mic că are o problema așa de gravă.

Este vorba despre informații intrauterine. În momentul în care o mamă rămâne însărcinată, ea nu trebuie să aibă nicio secundă o frică, nici pentru ea și nici pentru copilul pe care îl poartă.

Frica ce se instalează intrauterin se duce țintă către copil. Toate informațiile și fricile se transmit copiilor", a spus Lidia... citeste mai mult

