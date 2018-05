Lidia Fecioru a mărturisit în emisiune „Dar și Har” câte kilograme are. Cunoscuta bioenergeticiană a vorbit despre donarea de sânge și de ce femeile nu mai pot dona după ce intră la menopauză.

Cu acest prilej a oferit și informația greutății sale.

„E una să-mi iei mie 800 de grame care am 1.68 și 70 de kilograme și alta să iei la una care are 45 de kilograme aceeași cantitate”, a declarat Lidia Fecioru.

