Joi, 15 Februarie, 00:07

Căpitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, 31 de ani, a vorbit despre victoria cu 3-1 acasă, în fața lui PSG, echipa sa revenind de la 0-1 prin reușitele lui Ronaldo (2) și Marcelo.

"O victorie importantă. Aceste meciuri de Ligă intră în istorie și cea mai bună metodă de a le face memorabile este să jucăm cu personalitate. Am obținut un scor bun în vederea meciului retur. Am fost o echipă serioasă, s-a muncit mult și rezultatul e just. Am fost eficienți în fața porții, cum n-am fost poate în alte meciuri. Jos pălăria pentru munca întregii echipe!

După ce am luat gol, n-am avut timp să ne...