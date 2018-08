Liderul separatistilor din regiunea Donetsk din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a fost ucis vineri intr-o explozie petrecuta intr-o cafenea din capitala regiunii Donetsk, conform unei surse din administratia separatista, citata de Reuters si BBC.

Alexander Zakharchenko, in varsta de 42 de ani, a devenit lider al Republicii Populare Donetsk in anul 2014.

Decesul acestuia a fost raportat de agentia de presa a rebelilor, Donetsk Republic. Conform informatiilor oferite de agentie, auto-proclamatul lider a murit „in urma unui act terorist”.

Autoritatile au arestat mai multe persoane suspectate ca au fost implicate in organizarea atacului, a... citeste mai mult