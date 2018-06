Liviu Dragnea sustine că directorul SRI a cedat statului paralel, precizarea venind în contextul în care SRI a răspuns, luni, unui alt atac al liderului PSD, susţinând că Serviciul nu este implicat în jocuri de putere.

"E bine sa nu mai fie implicat (SRI) in nimic altceva decat în ce prevăd atribuțiile legale si constituționale. Sunt implicati in dezbaterea publica pentru ca vin informatii despre implicarea efectiva in alte actiuni care nu au legatura cu activitatea lor", a spus Liviu Dragnea, conform stiripesurse.ro.

Întrebat de ce nu îl mai susține pe Eduard Hellvig, Dragnea a răspuns: "S-a intamplat ca a cedat si el statului paralel".

De precizat că SRI a... citeste mai mult

