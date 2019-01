PSD are ceva de ascuns, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, făcând referire la faptul că viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a recunoscut că a minţit procurorii în legătură cu protestul din 10 august 2018, liberalul fiind de părere că atunci „Jandarmeria nu a intervenit de capul ei”, ci a executat un ordin politic.

„Aici, ce este important de constatat este faptul că PSD are ceva de ascuns. Dacă PSD a determinat un membru al PSD cu o răspundere atât de importantă, cum e răspunderea de viceprimar al Capitalei, să mintă privitor la evenimentele din 10 august, în faţa procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns. Ce poate... citeste mai mult