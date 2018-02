Liderul Partidului Comunist Britanic sustine ca marxismul este inca actual in Marea Britanie

Secretarul general al Partidului Comunist Britanic (PCB), Robert Griffiths, sustine ca Manifestul Partidului Comunist scris de Karl Marx si Friedrich Engels, publicat in urma cu 170 de ani, este valabil in continuare si a facut mereu parte din cultura britanica. El a facut aceasta afirmatie intr-un interviu acordat agentiei Xinhua, citat de Agerpres.

Liderul PCB recunoaste ca marxismul nu reprezinta un curent majoritar in Regatul Unit, desi a jucat intotdeauna un rol ca sistem de analiza in miscarea muncitoreasca, in politicile Partidului Laburist, in viata intelectuala si in sindicate. "Deci marxismul a fost intotdeauna aici, in Marea... citeste mai mult