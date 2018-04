Liderul din vestiar al formatiei FCSB, Mihai Pintilii, a spus, plin de sinceritate, ca gruparea ros-albastra nu merita titlul.

In opinia lui Pintilii, FCSB si CFR Cluj, cele doua formatii care se bat pentru titlu, nu l-ar merita. El afirma ca CSU Craiova si Viitorul ar trebui sa fie campioanele de drept.

„Important este ca am egalat, campionatul se va juca pana in ultima etapa. E bine ca am egalat in final, ei au dat gol la singura ocazie. Nu mi-a placut acest meci. Sincer, nici noi nu meritam sa luam campionatul,...