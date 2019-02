Două dintre cele mai bune echipe din Seria Crasna a Ligii 4 la fotbal, AS Căpleni şi Victoria Carei, şi-au programat pentru sâmbătă, de la ora 11:00, un meci amical.

Meciul se va juca, cel mai probabil, pe terenul 2 al bazei sportive Victoria. Dar numai dacă vor fi condiţii meteo favorabile, iar terenul joc va permite acest lucru.

Altfel, de la Zoltan Bakai, conducătorul echipei AS Căpleni am aflat că jucătorii şi-au reluat pregătirile de circa trei săptămâni. Antrenamentele s-au desfăşurat până acum în sală şi pe terenul din localitate. Obiectivul echipei este de a... citeste mai mult