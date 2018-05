Liderul, deplasare la locul secund

• Vasas Femina Odorhei II – AS Independenţa Baia Mare • Cu promovarea în buzunar, AS Independenţa Baia Mare joacă în penultima etapă a eşalonului secund la ocupanta poziţiei a doua, Vasas Femina Odorhei II, partidă care se va disputa duminică, de la ora 12.30. Cele două adversare de mîine sînt despărţite de opt puncte, formaţia antrenată de Liviu Ivasuc avînd de gînd să-şi mărească avansul faţă de Vasas II. Mai mult, băimărencele vor să încheie stagiunea fără eşec, AS Independenţa avînd 11 victorii şi un egal după 12 etape scurse. Meciul Vasas Femina... citeste mai mult

