Liderul de sindicat al politistilor, despre suspectul pedofil din Capitala: "Am ramas interzis" Dumitru Coarna, iderul sindicatului politistilor, recunoaste ca intrarea acestuia in Politie a fost o greseala, dar a subliniat ca evaluarea psihologica a politistilor este una standard, nu personalizata.

Barbatul se numeste Eugen Stan si are 47 de ani Social "E un om care, din intamplare, din greseala, a ajuns in Politie. Putea sa fie un profesor, un medic, oricine”, spune Dumitru Coarna, care considera ca practic este imposibil... citeste mai mult

azi, 13:28 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in