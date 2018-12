„Ieri a fost Comitetul Politic al USR. Am decis că în luna ianuarie USR se va poziţiona ideologic.Mă bucur că s-a luat această decizie. Pentru mine este o ocazie bună să vă spun despre platforma ideologică în care mă regăsesc. Şi anume, centru. Ce înseamnă pentru mine să am opţiuni de centru? Înseamnă că din punct de vedere economic sunt pentru piaţa liberă, susţinerea liberei iniţiativei şi a antreprenoriatului, în contextul unui stat în slujba cetăţeanului. Din punct de vedere social, cred în drepturile individuale şi sunt conştient de nevoile României. Cea mai săracă ţară din Europa, cu probleme sociale enorme, are nevoie de soluţii sociale pe măsură. Măsurile de combatere... citeste mai mult

