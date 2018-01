Preşedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, consideră că programul de guvernare al Guvernului Dăncilă are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colecţie de idei adunate şi puse pe hârtie”, transmite corespodnentul MEDIAFAX.

Balint Porcsalmi a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX că programul de guvernare al PSD are capitole care sunt realizabile, au termene şi criterii, dar altele sunt „o colecţie de idei adunate”.

”Am citit programul de guvernare, are peste 200 de pagini, mi se pare că are multe capitole care sunt copy-paste, din mai multe programe, şi sunt foarte multe clişee fără fond, un... citeste mai mult