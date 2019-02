”Merg până la capăt. Mulţi îmi transmit, de mai bine de un an, mesaje în care mă încurajează să candidez la alegerile prezidenţiale din acest an. Ca să fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidenţiale din acest an! Vreau...

Adevarul, 10 Februarie 2019