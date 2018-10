Lider PSD, despre remanierea ministrilor: A fost evaluat și ministrul Justiției

Evaluarea miniştrilor guvernului Dăncilă s-a terminat, începe remanierea. Decizia este acum la premierul Viorica Dăncilă, spune vicepreşedintele PSD Doina Pană.

„Eu pot să spun că cei nouă membri ai comisiei au lucrat foarte mult. Analiza a însemnat să comparăm rapoartele miniștrilor cu ce scrie în programul ge guvernare. Am mai urmărit dacă o hotărâre de Guvern a fost anunțată și nu s-a luat. Am făcut o fotografie exactă a activității. Noi nu propunem remanierea, noi doar am informat prim-ministrul. Noi toți ne-am înaintat concluziile", a spus Doina Pană